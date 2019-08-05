شكرا لقرائتكم خبر عن «قبل العيد».. أسواق المواشي ركود رغم انخفاض الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أسواق الماشية في المحافظات حالة من الركود في حركة البيع والشراء، قبل أيام من عيد الأضحى بالرغم من انخفاض الأسعار، وأرجع التجار الانخفاض لاستيراد وزارة الزراعة كميات كبيرة من السودان، لسد احتياجات السوق المحلية.

غادة عبدالحافظ ومحمد السمكورى وسعيد نافع ووليد صالح

في الدقهلية، شهدت أسواق المواشى تراجعًا كبيرًا في حركة البيع والشراء عن العام الماضى، وقال عبدالحميد مشرف، تاجر مواشى: «الأسعار انخفضت عن العام الماضى لدرجة إننا بنخسر لأننا اشترينا المواشى غالية، وبعد التربية وجدنا سعرها انخفض بسبب استيراد المواشى الحية من السودان، لإجبارنا على خفض الأسعار».

وأضاف: «أصبح سعر الكيلو البقرى قايم، 50 جنيه، بعد أن كان 57 العام الماضى، والجاموسى بـ40 بعد أن كان 49 جنيها».

وأضاف حسن كامل، تاجر: «برغم انخفاض الأسعار لا يوجد حركة بيع أو شراء والفلاح بيبيع بالخسارة، علشان يقدر يوفى مصاريفه، لأن العلف غالى والتربية بتكلف، طن العلف بـ4 آلاف و700 جنيه، والتبن بـ800 جنيه، واحنا بنخفض الأسعار علشان الناس تشترى لكن للأسف حركة البيع ضعيفة، بسبب الأعباء اللى على المواطنين واللى كان بيضحى ببقرة أو جاموسة بقى بيضحى بخروف».

وأوضح عبدالحى شريف، تاجر: «الدولة غرقت السوق باللحم السودانى بأسعار مخفضة والناس اتعودت عليها لأنها تناسب الدخل، وبات شراء اللحوم البلدى قليل حتى في الأضاحى، بقت الناس تتشارك علشان تقلل التكلفة، والفلاح والتاجر بيدفعوا الثمن واحنا بنبيع بخسارة ومش هنقدر نخفض الأسعار أكتر من كده علشان العلف غالى والدولة المفروض تدعم العلف والمواشى المحلية علشان تشجع التربية، وإلا الثروة الحيوانية هتنتهى من مصر بعد عزوف كتير من المربين عن تربية المواشى».

وقال أحمد المرسى عابد، مدرس: «كنا كل سنة بنشترى بقرة كبيرة نضحى بيها أنا وأخويا لكن للأسف السنة دى اشتركنا مع 2 آخرين من أصدقائنا في بقرة واحدة، وكل واحدة ياخد حصته يفرقها وكله بيقضى الغرض لكن للأسف قلة السيولة خنقت الناس».

وفى المنيا، تشهد أسواق بيع الأضاحى حالة ركود في عمليات البيع والشراء، وقال أحمد محمد عبدالسلام، تاجر، إن أسواق بيع رؤوس الضانى والماعز تشهد حالة ركود دون مبرر رغم انخفاض أسعار اللحوم الحية، حيث انخفضت أسعار الماعز من ٦٥ لـ٥٥ جنيها للكيلو جرام حى، والخراف من ٥٥ لـ٥٠ جنيها للكيلو.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، مدير تموين المنيا، فتح منافذ لبيع اللحوم الحمراء من خلال الوحدات المحلية أو الجزارين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة خلال العيد، مشيرا إلى انخفاض أسعار اللحوم.

وقرر الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى في المحافظة، تحرير محاضر لكل من يذبح رؤوس ماشية أو غيرها خارج المجازر، معلنا فتح جميع المجازر خلال العيد لاستقبال المواطنين والأضاحى لضمان سلامة المذبوحات والحفاظ على صحة المواطنين.

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وفى الأقصر، بدأت حركة البيع والشراء في أسواق الأضحية تتزايد تدريجيًا، في ظل انخفاض ملحوظ في أسعار الماشية والخراف والجمال عن العام الماضى، ولم يجد التجار ردا على ركود حركة البيع وعزوف الأهالى عن الشراء سوى أن الموظفين لم يحصلوا على رواتبهم حتى الآن، وأن الحركة تزداد قبيل العيد بيومين تقريبًا، فيما أعلنت عدد من الجمعيات الأهلية قبول الراغبين في المشاركة في لحوم الأضحية باشتراك مجموعات في العجول وذبحها وتقسيمها من خلال جَزَّارين معتمدين في المجازر الحكومية.

جولة في سوق المواشي في محافظة الغربية والذي يتزايد الإقبال عليه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى - صورة أرشيفية

جولة في سوق المواشي في محافظة الغربية والذي يتزايد الإقبال عليه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى - صورة أرشيفية

فيما تستعد المحافظة ممثلة في مديرية التموين، في الدفع بكميات كبيرة من اللحوم والمجمدات بمنافذ التموين، وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة، بالإضافة لطرح أعداد من الخراف وذبحها من خلال المنافذ للتيسير على أهالى المحافظة لمواجهة جشع التجار.

جولة في سوق المواشي في محافظة الغربية والذي يتزايد الإقبال عليه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى - صورة أرشيفية

جولة في سوق المواشي في محافظة الغربية والذي يتزايد الإقبال عليه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى - صورة أرشيفية

وتنتشر أسواق الماشية بمختلف مناطق المحافظة وتحديدا في جنوب الأقصر في إسنا والغرب بأرمنت والقرنة، ويتوافد على هذه الأسواق الأهالى لجلب احتياجاتهم من الأضحية، حيث يتجمع أصحاب الخراف والجمال والعجول بمواشيهم والتواجد بصورة يومية في الأماكن المخصصة للبيع، ويضع التجار أسعاراً للماشية والخراف والجمال تشبه البورصة يوميًا حتى لا يتعرضوا للخسائر.

جولة في سوق المواشي في محافظة الغربية والذي يتزايد الإقبال عليه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى - صورة أرشيفية

جولة في سوق المواشي في محافظة الغربية والذي يتزايد الإقبال عليه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى - صورة أرشيفية

وقال محمد وزيرى، مزارع، إن الأسواق تشهد حالة من الركود ويكتفى أغلب المواطنين بالسؤال عن الأسعار فقط وتقنين الخروف بين سعره ووزنه، ما أدى لانخفاض المبيعات بشكل لافت عن العام الماضى حتى الآن، موضحًا أن أكثر ما يحزن هو أن الفلاح يربى الخراف والماشية ويصرف عليها كثيرا، نتيجة أسعار مستلزمات التربية من أعلاف وردة وذرة شامية وغيرها من المواد التي تستخدم في تربية الماشية والأغنام، وفى الأخير يضطر لبيعها بأسعار لا تتناسب مع قيمة تربيتها، ورغم انخفاضها في الأسواق نجد أن أكثر من 10 مواطنين يشتركون في رأس ماشية واحدة للأضحية، وهو ما أثر على حركة البيع والشراء.

جولة في سوق المواشي في محافظة الغربية والذي يتزايد الإقبال عليه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى - صورة أرشيفية

جولة في سوق المواشي في محافظة الغربية والذي يتزايد الإقبال عليه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى - صورة أرشيفية

وأوضح محمود على، تاجر، أن انخفاض أسعار الخراف، هذا الموسم، جعل الراغبين في شراء الأضحية يتجهون للمشاركة لشراء العجول وتقسيمها فيما بينهم حيث يتم يدفع الواحد منهم مبلغا يتراوح بين 2000 و2500 جنيه ويحصل على ما يقارب من 30 كيلو جرام لحوم صافية الوزن، مع باقى حوائج الذبيحة، مضيفا أن خروفا عمره أقل من 8 أشهر، سعره لا يقل عن 2700 جنيه، ويفضل التجار والمربون بيعه بالكيلو أو وزنه قبل العيد.

وأعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في الأقصر، أنه تم طرح 100 رأس خراف حية في شادر الشركة المصرية والذى تم افتتاحه بنجع الطويل بمنطقة الكرنك، وأن سعر الكيلو قائم 62 جنيهاً، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما تم الدفع بعدد كبير من اللحوم المجمدة والدواجن والخضروات بجميع منافذ التموين لمواجهة جشع التجار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور عاطف أحمد على، مدير عام مديرية الطب البيطرى في الأقصر، إنه في ضوء الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، تقرر فتح المجازر الحكومية مجاناً لذبح الأضاحى طوال أيام التشريق، لاستقبال أضاحى المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة في وجود أطباء بيطريين متخصصين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعددها 5 مجازر، منها مجزر في الأقصر، ومجزران في إسنا، ومجزران في أرمنت، حيث سيتم فتحها حتى أيام التشريق لاستقبال أضاحى المواطنين وبعض من الجمعيات الأهلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقى كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية والحالة الصحية للأضاحى.

وفى الشرقية، وجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب، الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطرى، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الإدارات التابعة للمديرية، وإلغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر والصحة العامة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والشوادر وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من المنتجات المعروضة ومراعاتها كافة الاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقرر المحافظ فتح المجازر لاستقبال الأضاحى بالمجان طوال أيام العيد، والتأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة بالمجزر، تيسيراً على المواطنين.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمجازر مع تدعيم خطوط الصرف الصحى والمياه وعمل صيانة لـ22 ختما بمصلحة سك العملة، وتوفير المادة السرية وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين وبالانكات ومطهرات وخلافه، وإرجاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر والصحة العامة والتفتيش على اللحوم.