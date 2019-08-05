شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الدولة تواجه الفساد والإهمال بيدٍ من حديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، إن الدولة بجميع أجهزتها تواجه بيدٍ من حديد الفساد وأوجه القصور والإهمال التى قد تؤثر بالسلب على منظومة العمل التنفيذى الخدمى، من خلال تطبيق القانون على المخالفين بحزم وحسم، لافتًا إلى أن سلاح المحافظة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، هو المتابعة الميدانية اللحظية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش بمكونات العمل التنفيذى كافة، خاصة فى القطاعات الحيوية التى تقدم للمواطنين خدمات لا غنى عنها فى حياتهم اليومية، بجانب التنسيق الكامل والدائم مع الجهات الرقابية والأمنية.

جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض عن طريق الجهات الرقابية، على اثنين من الموظفين التابعين لشركة المياه فى بنى سويف ماطلا فى إجراءات تسليم مشروع محطة صرف صحى قرية طحا بوش بمركز ناصر، للحصول على رشوة من مقاول المشروع، إذ أبلغ اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة المياه، المحافظ، بتفاصيل المماطلة غير المبررة، وهو ما كلّفه على إثرها، بإبلاغ الجهات الرقابية، لاتخاذ ما يلزم.

وأمر «عبدالجابر»، بوقف الموظفين عن العمل واستبدالهما بآخرين، فور إلقاء القبض عليهما، لضرورة سير منظومة العمل بالشكل المطلوب، لا سيما أنها تتعلق بقطاع حيوى ذى أولوية فى قطاع الخدمات، بينما أوضح «الصحصاح» أنه يتابع مع الجهات الرقابية سير التحقيقات وإطلاع المحافظ أولًا بأول بالمستجدات، إذ أسفرت التحقيقات أمام النيابة عن اعتراف المتهمين بالواقعة. وألقت الرقابة الإدارية فى بنى سويف، القبض على مدير محطات الصرف الصحى بمركز ناصر، لحصوله على مبالغ- على سبيل الرشوة- من مسؤولى إحدى شركات المقاولات التى تنفذ أعمالًا إنشائية بإحدى محطات الصرف الصحى التابعة له، مقابل استغلال سلطات وظيفته فى تسلم الأعمال المنفذة من شركة المقاولات، ابتدائيًا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.