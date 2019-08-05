شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة من 97 سنة.. بدء ترميم التابوت الذهبي لـ«توت عنخ آمون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الآثار، الأحد، عن بدء أول عملية ترميم للتابوت المذهب الخارجى للملك توت عنخ آمون، منذ اكتشافه عام 1922، وتم نقله من مقبرته رقم 62 فى وادى الملوك فى الأقصر فى يوليو الماضى إلى المتحف المصرى الكبير، تمهيدا لعرضه ضمن مجموعة الملك الذهبى.

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وقال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار فى المتحف، إن حالة التابوت الخارجية سيئة نتيجة وجوده فى مقبرته منذ 97 سنة، مشيراً إلى أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت من المقرر أن تستغرق حوالى 8 أشهر، مؤكداً نقله من منطقة العزل فى المتحف إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء فى أعمال التعقيم تمهيدًا للبدء فى ترميمه قبل عرضه مع باقى توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف فى الربع الأخير من العام المقبل.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمركز الترميم فى المتحف، الأحد، أنه تم نقل التابوت الأول الخارجى من مقبرته فى الأقصر إلى المتحف، نظرًا لتعرضه لمظاهر مختلفة من التلف، منها تساقط بعض طبقات الجص المذهب الذى يغطيه، ووجود بعض الشروخ فى طبقات التذهيب، لإنقاذ واحد من أهم مقتنيات الملك توت والحفاظ عليه.

وأوضح «زيدان» أن التابوت سيتم ترميمه داخل مركز ترميم المتحف المصرى الكبير، وهو من أفضل مراكز الترميم فى العالم، وبه أفضل فريق عمل متخصص فى ترميم الأخشاب وأحدث أجهزة التوثيق والفحوص والتحاليل، مشيراً إلى أن فريق العمل أعد تقريراً عن حالة التابوت ووثق جميع مظاهر التلف، ونفذ أعمال الترميم الأولى التى تشمل تثبيت القشور الضعيفة، وتدعيم وتغطية الأماكن الضعيفة والشروخ بالورق اليابانى الخالى من الحموضة تمهيدًا لعملية التغليف، لافتا إلى أن مرحلة الترميم تشمل إجراء بعض الفحوصات والتحاليل، وفى ضوء النتائج تتم أعمال التنظيف الميكانيكى والكيميائى، ثم إعادة تثبيت الطبقات المتساقطة فى أماكنها الصحيحة، وعقب ذلك تتم عملية التقوية الشاملة للتابوت.