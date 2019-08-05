شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة القاهرة تستعد لاستقبال 14 ألف طالب.. وتخصيص أماكن لمتحدى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية تستقبل كل عام مالا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية توفر الإقامة والتغذية، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة للطلاب خلال فترة اقامتهم.

وأضاف الخشت لـ"الخليج 365"، أن التسكين يتم وفقاً للشروط المعلنة والتقديرات الأعلى، وفي حالة توافر أماكن يتم تسكين التقديرات الأقل، ويتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية (أسوان -قنا -البحر الأحمر -شمال سيناء -جنوب سيناء -الوادي الجديد -مرسي مطروح -الواحات البحرية)، ولا يتم قبول الطلاب المحولين من جامعات أخري إلى جامعة القاهرة، مشيراً إلى تخصيص أماكن للطلاب للوافدين على منح تبادل ثقافي، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

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وأوضحت الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين بها في العام الجامعي المقبل 2019/2020، وهي مدن للطلبة وتشمل مدينة الطلبة في منطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، ومدن للطالبات وتشمل مدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الرعاية والبيوت الخارجية.

يشار إلى أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة، شهد تطويراً من العام الماضي في البنية الأساسية، شملت المباني وتجهيزات المطاعم، بجانب الخدمات المقدمة للطلاب.