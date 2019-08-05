بالأسماء.. نص الحركة القضائية بمجلس الدولة لعام 2019-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، الحركة القضائية لعام 2019 - 2020. وكان مجلس الدولة شكل لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2019- 2020، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، وعضوية المستشارين يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، ويحيي خضري، رئيس إدارة التفتيش الفني، وأنور خليل، رئيس قسم التشريع، وأحمد موسى، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية. وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.

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