شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا، الاثنين، صرف معاشات شهر أغسطس، للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.34 ليصبح غداً أيضاً بدلاً من اليوم العاشر من شهر أغسطس نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

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واطمأنت «والى» على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أغسطس في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد على 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيها شهريا.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الخميس الماضى الموافق الأول من أغسطس تم البدء في صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى ظهر اليوم الرابع من شهر أغسطس ما يزيد على مليون و307 آلاف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و777 مليون جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 864 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 999 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 443 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 740 مليون جنيه.