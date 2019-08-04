شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامي تطلق مركزًا للخدمات الإعلامية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت مدينة الإنتاج الإعلامي مركزا جديدا للخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية التابع للمدينة، في وسط القاهرة، بحضور أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

ويتكون المركز الجديد لمدينة الإنتاج، من 5 طوابق ومجهز بأحدث التجهيزات الهندسية لتقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية المختلفة، حيث يوفر المركز خدمات الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية ووحدات تصوير وهندسة متكاملة بكاميرات HD وSD، ووحدات مونتاج ثابتة ومتنقلة، ووحدات تشغيل أشرطة متعددة الأنظمة.