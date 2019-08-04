شكرا لقرائتكم خبر عن 468 ساحة لصلاة عيد الأضحى في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن المديرية قامت بتخصيص 468 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، واعتمادها من الوزارة موزعة على مدن ومراكز المحافظة، وتزويدها بعدد 928 من الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين، بمعدل 2 إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة ممن اجتازوا دورات التدريب بالوزارة والمشهود لهم بالكفاءة.
يأتى ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة لمديرية الأوقاف برفع درجة الاستعداد وتجهيز ساحات الصلاة ومنع الإجازات يوم العيد، واختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد.
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