شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التخطيط: خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري بدأت منذ فترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري تتركز على شقين أساسيين، وهما وجود موظف قادر على المحافظة على موارد الدولة، ويعلم دوره ورسالته في الوزارة أو الهيئة التي يعمل بها، ويستطيع التصرف في كل جنيه بحكمة عالية منعًا لإهدار المال العام.

وأضافت «لبيب»، خلال حوار تليفزيوني أن الشق الثاني في خطة النهوض بالجهاز الإداري للدولة هو إرضاء المواطن وتقديم الخدمات له بشكل آدمي وبطريقة سهلة دون أن يشعر بأي معاناة.

وأشارت إلى أن خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري بدأت منذ فترة طويلة، لكنها جميعها كانت جهود متفرقة، وكان الجميع يعمل في جزر منعزلة عكس الآن، حيث لأول مرة تتظافر الجهود للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، ولا توجد رفاهية وقت وأصبح الجميع يعمل على هدف واحد.