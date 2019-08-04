شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الطيران تبدأ اختبارات ضباط المراقبة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران برئاسة الطيار جون إلياس صادق، رئيس الأكاديمية، إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر للمتقدمين الجدد على البرنامج المتكامل للاتصالات بالإضافة إلى برنامج المراقبة، وسوف تستمر الاختبارات حتى نهاية الأسبوع الجاري، للمتقدمين الذين وصل عددهم قرابة ألفي شخص من الذكور والإناث، بمقر الأكاديمية بمطار ٦ أكتوبر.

وكانت الأكاديمية قد حددت بعض الشروط منها أن يكون المتقدم لا يزيد عمره عن 28 عام وأن يكون حاصل على مؤهل عالٍ، وأن تتوفر فيه اللياقة البدنية والصحية، وإجادة مهارات اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر والاتصال.

قالت مصادر في الأكاديمية، أن الإختبارات يشرف عليها بشكل شخصي الطيار جون إلياس صادق، رئيس الأكاديمية، بتعليمات من الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، يذكر أن البرنامج سيقبل نحو ٣٠ طالب لدراسة المراقبة الجوية، و٥٠ طالب لفرع معلومات الطيران، ومثلهم للإتصالات، وتبلغ تكلفة الدراسة، بالإضافة إلى ملف التقدم نحو ٢٤٠ الف جنيه (مائتان وأربعون ألف جنيه مصري).