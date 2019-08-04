شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن تفاصيل الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحي المبارك، عن طريق عقد عدد من التعاقدات مع دول المنشئة للحوم من أجود الأنواع من دول البرازيل والسودان «الكميات المعروضة تتواكب مع حجم الطلب الموجود في السوق».

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية أن اللحوم السوداني تم طرح 13 ألف رأس بسعر 85 جنيها للكيلو، فيما سيتم طرح اللحوم البرازيلية بـ110 جنيهات وتم طرح 160 رأس بما يعادل 50 طنا، موضحا أنه سيتم طرح اللحوم الضأن السوداني المبردة 18.500 ذبيحة بما يعادل 140 طنا وسعر الكيلو 95 جنيها.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن الوزارة ستطرح دواجن في حدود 2000 طن سعر الكيلو 37 جنيها وهي أسعار تقل عن سعر السوق من 15 لـ20% ويعكس الاهتمام المبكر للوزارة وزيادة المعروض من السلع ليتواكب مع حجم الطلب، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 71 شادرًا في أكثر من 20 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية بخلاف أفرع المجمعات الاستهلاكية والتي وصلت إلى 1259 مجمعا استهلاكيا وسيعملون في أول وثاني أيام عيد الأضحي بجانب طرح سلع أساسية وهي 12 ألف طن من السكر و257 ألف كرتونة زيت و7 آلاف طن من الأرز، وهو من شأنه تقليل أسعار المنتجات وعدم وجود زحام على المنافذ.