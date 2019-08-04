شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد حركة الشرطة الداخلية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بمراكز وأقسام الشرطة بأنجاء المحافظة، بالإضافة إلى حركة رؤساء فروع البحث الجنائي بنطاق المديرية.

وبحسب بيان، الأحد، تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد سمير، رئيسًا لقسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، والعقيد محمد حمودة، رئيسًا لإدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد حازم خيري عباده، وكيل فرع البحث الجنائي بالنوبارية، والعقيد عبدالقوي عمرو، رئيسًا للفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والعقيد هاني صبحي، مفتش المباحث بحوش عيسي، والعقيد إيهاب المساع، رئيسًا فرع البحث الجنائي بكوم حمادة وبدر، والعقيد حسن قاسم، مفتشًا للمباحث بدمنهور، والعقيد حازم الشيخ، رئيس فرع بحث النوبارية، والمقدم محمد حنفي خالد، مفتش للمباحث بمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية، والمقدم محمد أبوغزالة، مفتش المباحث ببدر، والمقدم حسام أبووافية، قسم الأدلة الجنائية بالمديرية، والمقدم حسام البدري، رئيسًا مباحث قسم الآداب، والمقدم حسام عبده، رئيسًا لقسم المخدرات.

كما شملت الحركة، تعيين المقدم ماجد الحبشي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بندر دمنهور، والرائد أحمد الشرقاوي، رئيسًا للمباحث مركز شرطة دمنهور، والرائد أحمد حمدي، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة كفر الدوار، والرائد محمود قاسي، رئيسًا لمباحث بمركز شرطة كفر الدوار، والرائد محمود الشرقاوي، رئيسًا لمباحث شرطة رشيد، والرائد إسلام السعدني، رئيسًا للمباحث لمركز شرطة إيتاي البارود، والرائد مصطفي أبوالريش، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة شبراخيت، والرائد حامد الأشلم، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية، والرائد كريم الخولي، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة المحمودية، والرائد عمر عرفات، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، والرائد محمد معوض زايد، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر، والرائد محمد الديب رئيسًا لمباحث مركز شرطة الدلنجات، والرائد محمد عطية، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، والمقدم أحمد سمير، رئيسًا لمباحث بمركز شرطة أبوالمطامير، والرائد محمود يونس، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة النوبارية، والرائد محمد رسلان، رئيسًا لمباحث مركز شرطة وادي النطرون، والرائد أحمد المسيري، رئيسًا لمباحث بمركز شرطة أبوحمص، والرائد أحمد أباظة، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إدكو.