شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بالعلوم السياسية: خطابات الكراهية أحد أسباب انتشار الجريمة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبدالجواد، الباحث في العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، إن انتشار وسهولة الحصول على الأسلحة أحد أهم أسباب تزايد معدلات الجريمة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تزايد أعداد الشباب المرضى عقليا في الشارع الأمريكي.

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وأضاف عبدالجواد، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TeN»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم، الأحد، أن سلوكيات وخطابات الكراهية العرضية للرئيس الأمريكي أحد الأسباب الحديثة لانتشار الجرائم في المجتمع الأمريكي خلال العامين الماضيين.

وأشار الباحث السياسي إلى أن أسباب عجز الكونجرس الأمريكي في الحد من انتشار الأسلحة في الشارع هو قدم نصوص الدستور الأمريكي والتي تعطي حق امتلاك السلاح، كما أنه عاجز على جمع أغلبية لإلغاء أو تعديل هذه المادة، بسبب جماعات الضغط التي تناصر امتلاك الأسلحة.

وأوضح أن كل ولاية أمريكية لها قوانينها الخاصة ما يشكل عائقا أمام تنفيذ أي قرار لحظر تداول أو شراء الأسلحة.