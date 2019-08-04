شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع»: «حياة كريمة» تُحقق العدالة الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد علاء عصام، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب «التجمع»، أن مبادرة «حياة كريمة» تحقق العدالة الاجتماعية وهي إحدى ركائزها لأنها تُحقق تعليم آمن وصحة آمنة، وكل ذلك يتحقق عن طريق بناء المستشفيات والمدارس.

وأضاف «عصام»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم، الأحد، أن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مبادرة «حياة كريمة» تعطي الأمل في نجاح المبادرة، لأنها هي صلب الموضوع، مشيرا إلى أن اليوم القطاع الخاص يضع يده في يد الدولة لتحقيق جزء من دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة «حياة كريمة» في مؤتمر الشباب؛ لأن الرئيس السيسي يؤمن بأن الشباب يحتاج إلى حياة كريمة.