شكرا لقرائتكم خبر عن الجسر الجوى يواصل نقل حجاج بيت الله ومطار القاهرة يدفع بأعداد إضافية من الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام حيث تم نقل 2424 حاجا، على متن 12 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة.

وسيرت الشركة 10 رحلات إلى جدة لنقل 2245 حاجًا، ورحلتين إلى المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت واشنطن و تورنتو و لندن و باريس و دار السلام و نيويورك و أبوجا، وتضامن قنا وكفر الشيخ وقرعة علاقات وإضافات شمال سيناء وبعثات داخلية وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

وكانت الشركة قد نجحت فى نقل 24 ألف حاج من حجاج القرعة، و12 ألف حاج من حجاج التضامن الاجتماعى، و7 آلاف حاج من حجاج الترانزيت، و10 الاف و500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11 ألف حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9 آلاف و500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين، بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين، و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالى.

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على جانب آخر وفر مسئولى شركة مسناء القاهرة الدولى كافة التيسرات لسفر حجاج ضيوف الرحمن حيث تم الدفع باعديد من الموظفين بالقطاعات المختلفة لسهولة السفر سواء من منسقين ومشرفين ومديرى منوب بمبانى المطار سواء مبنى المواسم أو مبنى الركاب رقم 1.

فى سياق متصل وفرت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وأداراتها التابعة كافة الخدمات لتسهيل سفر الحجاج ومرافقيهم من الموديعين حيث شهدت مداخل مطار القاهرة سيولة مرورية وتم نشر الخدمات الأمنية حسي الخطة الموضوعة مسبقا، كما قام رجال الحجر الصحى بمطار القاهرة بتوفير كافة السبل تحسبا لآى طاريء، بالإضافة إلى توفير طواقم طيية كاملة بصالات السفر .