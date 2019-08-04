شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 42 مليون جنيه إجمالى صكوك الأضاحى وخدمة التوصيل تقارب المليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاوقاف، إن إجمالى مبيعات صكوك الأضاحى بلغت 42 مليون و250.2 ألف جنيه، حتى الآن، وأن مديرية أوقاف القاهرة حققت 6 الآلف صك ليصل إجمالى مبيعاتها إلى 10 مليون 805 ألف جنيه، كما حققت مديرية أوقاف دمياط الـ 500 صك الأولى بإجمالى مبيعات بلغت 900 ألف جنيه .

ومن جانبه، قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 جنيها للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، لبلوغها 6 آلاف صك فى إنجاز غير مسبوق، وصرف مكافأة قدرها 15 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف دمياط من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن يقدموا كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف .

كما تلقت غرفة عمليات خدمة توصيل صكوك أضاحى الأوقاف خلال الأيام الماضية 435 اتصالًا تليفونيًّا وطلبًا عبر موقع وزارة الأوقاف تم ترجمتها إلى مبيعات بلغت 846 ألف جنيها، حيث تم توصيل 470 صكًّا .

