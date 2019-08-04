شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطمئن على حجاج الجمعيات الأهلية وتتابع الاستعداد لوقفة عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت وزارة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم، على الاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج وتوافر كافة الخدمات لهم و الاستعدادات الخاصة بوصول آخر أفواج الطيران لحجيج الجمعيات الأهلية، وذلك من خلال رئيس بعثة حج الوزارة أيمن عبد الموجود، المتواجد حاليا بالأراضى السعودية.

ويشهد اليوم الأحد، اكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية باكتمال وصول الحجيج وعددهم 12 ألف حاجا.

وتابعت الوزيرة فى اتصالها الهاتفى الخيم بعرفات و توفير الاتوبيسات المجهزة الخاصة بنقل الحجيج لأداء الشعائر المقدسة مشددة على ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانات، وتقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية الدينية مع الحجيج حول أداء المناسك مع التنسيق مع البعثات المصرية الأخرى لتوفير أقصى خدمة للحجيج المصريين.

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