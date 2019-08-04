فيديو.. تنسيقية شباب الأحزاب: "حياة كريمة" تُحقق العدالة الاجتماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عصام، عضو لجنة أعلام شباب حزب التجمع، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مبادرة "حياة كريمة" تحقق العدالة الاجتماعية وهى أحد ركائزها لأنها تُحقق تعليم آمن وصحة أمنة، وكل ذلك يتحقق عن طريق بناء المستشفيات والمدارس.
وأضاف "عصام"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذى يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم الأحد، أن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مبادرة "حياة كريمة" يُعطى الأمل فى نجاح المبادرة لأنه هو صلب الموضوع، مشيرا إلى أن اليوم القطاع الخاص يضع يده فى يد الدولة لتحقيق جزء من دوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة "حياة كريمة" فى مؤتمر الشباب؛ لأن الرئيس السيسي يؤمن بأن الشباب يحتاج إلى حياة كريمة.
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