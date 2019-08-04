شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى ونظيره الأردنى يلتقيان الرئيس العراقى ورئيسا وزراء وبرلمان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته الحالية إلى العاصمة العراقية بغداد، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، والدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقى، وكذا محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، وذلك فى لقاءات مُنفصلة بحضور محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق، حيث تم تناول سُبل تعزيز مسار التعاون الثلاثى بين كل من مصر والعراق والأردن، فضلاً عن استعراض وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وصَرّح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شُكرى أعرب خلال تلك اللقاءات عن التقدير والشكر للجانب العراقى على الحرص على استضافة تلك الجولة الهامة من مسار التعاون والتنسيق الثلاثى، مُؤكداً على سعى مصر إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدان الثلاثة، واستطلاع المزيد من مجالات التعاون المُشترك بما يُحقق مصالح الشعوب الشقيقة.

هذا، وتم إطلاع القيادات العراقية على نتائج المباحثات الموسعة التي عُقدت بين وزراء خارجية الدول الثلاث خلال وقت سابق من اليوم بمقر الخارجية العراقية، وذلك في إطار مُتابعة تنفيذ تكليفات القمة الثلاثية بين قادة كل من مصر والعراق والأردن في القاهرة في 24 مارس 2019.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاءات تضمنت استعراض وجهات النظر تجاه عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع الأخيرة في المنطقة، فضلاً عن مُستجدات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن، وكذا سُبل تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة التحديات الراهنة، على ضوء ما يُمثله مسار التعاون الثلاثى بين كل من مصر والعراق والأردن من لبنةٍ جديدةٍ في بنيان التضامن والتكامل العربى.

واختتم حافظ تصريحاته، بأن الوزير شُكري أكد خلال تلك اللقاءات على الموقف المصري الحريص على أمن واستقرار العراق الشقيق، والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيه واستقراره السياسي، مُثمناً جهود الدولة العراقية في محاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي يُمثل تحدياً مُشتركاً أمام الدول الثلاث وسائر دول المنطقة، بما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الدول لضمان تحقيقه.

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