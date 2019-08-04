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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، وتضمن عددًا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر، فضلاً عن ترجيحات إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء وبحد أقصى الأربعاء المقبل.

 

 

وإلى أهم 10 أخبار اليوم الأحد:

 


 

 

 

أبرز بنود الإعلان الدستورى فى السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى

 

 

مصادر: إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء وبحد أقصى الأربعاء

 

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التأمين الصحى يدعو المواطنين للتسجيل بالمنظومة.. ويؤكد: نقيس رضا المواطن

 

 

بعثة الحج الرسمية تعلن وفاة 3 حجاج مصريين بهبوط حاد فى الدورة الدموية بالأراضى المقدسة واستئصال ورم لحاج.. و26 حاجا يخضعون للعلاج وغسيل كلوى لـ20 آخرين.. اللواء عمرو لطفى: حجاجنا بخير و3 غرف عمليات لمتابعتهم

 

 


 

 

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