نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل بشير التابعي والتحفظ على أموال متهمي "خطة الأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تفاصيل مقتل شاب على يد خالته في العياط

أمرت نيابة العياط، اليوم الأحد، بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامها بقتل نجل شقيقتها بعدما سددت له طعنة بسكين في البطن أثناء محاولة المجني عليه، الفض بينها وبين والدته.

الجنايات تؤيد التحفظ على أموال 83 متهمًا في خلية "خطة الأمل"

أيدت المحكمة التحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا، طلبت النيابة التحفظ على أموالهم في القضية رقم 930 لسنة 2019.

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النيابة تُخلي سبيل لاعب نادي الزمالك السابق بضمان محل إقامته

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل بشير التابعي لاعب نادي الزمالك السابق؛ بضمان محل إقامته، في اتهامه بدهس شاب في حادث سير بالتجمع الخامس، ما أدى إلى وفاته.

حبس عامل ضرب طفلته حتى الموت في المقطم

أمرت نيابة المقطم، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب ابنته حتى الموت بمنطقة الأسمرات.

مفاجأة في السطو المسلح على "بنزينة الهرم"

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في حادث السطو المسلح على محطة وقود بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم.