تنكيس الأعلام في أمريكا بعد هجومي تكساس وأوهايو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية في الولايات المتحدة بعد الهجومين الدمويين في تكساس وأوهايو.

وتسبب الهجومين في مقتل 30 شخصًا وإصابة العشرات، بعد إطلاق نار من قبل مسلحين.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر "اليوم أمرت بتنكيس الأعلام على كل المباني الحكومية تكريما لضحايا مأساتي إلباسو تكساس وأوهايو".