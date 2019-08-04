خاص| ترد على المشككين في مرضها.. ننشر كواليس أولى حلقات ريهام سعيد بعد عودتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر ببرنامج "صبايا"، تفاصيل ما ستتضمنه الحلقة الأولى لـ ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، عقب عودتها من رحلة علاج تسببت في توقف البرنامج لأكثر من شهر.

وتظهر "ريهام"، في حلقة مباشرة ببرنامجها في العاشرة مساءً، ومن المقرر أن تخصص الحلقة بالكامل للحديث عن رحلة مرضها خلال الآونة الأخيرة، حيث تستعرض أمورًا كثيرة عن رحلة مرضها وكيف نجحت في التغلب عليه.

كما تتحدث عن مدة العلاج التي تلقتها للتعافي من مرضها، وكيف وصلت لمرحلة عدم إزالة أنفها، بعد وصول الفيروس لمراحل صعبة اقتضت إزالتها، إلا أنه لم يتم.

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كما تستعرض ريهام بالصور والفيديوهات رحلة سفرها للخارج لمتابعة حالتها المرضية، وتتحدث بالتفاصيل عن سفرها، كما تستعرض أيضًا بالصور مراحل مرضها بالكامل منذ بداية إصابتها به وحتى مثولها للشفاء، وذلك للرد على المشككين في مرضها.

وكان ريهام قالت في مقطع صوتي نشرته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، إن ما أصابها هو ميكروب خطير تسلل إلى منطقة تسمى "مثلث الموت"، بسبب ضعف المناعة لديها، على خلفية مشاكلها وحالتها النفسية في السنوات الأربع الماضية.

وأضافت الميكروب الذي أصاب غضاريف الأنف لديها خطير جداً، ومن الصعب علاجه ذلك لأن هذه المنطقة لا يصلها الدم ما يؤدي لصعوبة وصول الدواء إليها.

وتوجهت "سعيد"، بالشكر إلى أحد الأطباء المختصين الذي عمل جاهداً من أجل عدم فقدانها لأنفها من خلال إجراء عملية معقدة، جلب لها من أذنيها غضاريف للأنف، مشددةً على أن "حياتها مازالت مهددة، لأنها لا تعرف حتى الآن إذا تم القضاء على الميكروب تماما، لأنه قد يصل إلى الدماغ في أي وقت".​