مصر | تجديد الثقة لـ العقيد محمد نبيل مأمورا لقسم العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد الثقة لـ العقيد محمد نبيل مأمورا لقسم العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، على حركة التنقلات الداخلية لضباط قطاع أمن الجيزة، وشملت الحركة تجديد الثقة للعقيد محمد نبيل مأمورا لقسم شرطة العمرانية للسنة الثانية على التوالي.

تخرج " نبيل" من كلية الشرطة عام 1997 وبدأ عمله في قطاع أمن الجيزة متنقلا بين أقسام ومراكز شرطة بولاق الدكرور، الجيزة، العجوزة، أوسيم، وغيرهم وصولا إلى نائب مأمور قسم شرطة الوراق، ثم تم نقله إلى العمل بمديرية أمن بني سويف، وتولي منصب مأمور مركز شرطة ناصر، وبعودة مرة أخري إلى قطاع أمن الجيزة تولي منصب مأمور قسم شرطة العمرانية حتي تم تجديد الثقة له كمأمورا للقسم.

وعرف العميد محمد نبيل وسط زملائه بحبه لعمله وإنسانيته وأخلاقه ومتابعته الجيدة لكافة الخدمات الأمنية بنطاق القسم، ومداومة مروره الميداني في الشوارع، ومشاركته في كشف ملابسات العديد من القضايا، فضلا متابعة المحنجزين داخل القسم، وحسن معاملة زائريهم.