شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «شنايدر مصر»: «حياة كريمة» أهم مشروع قامت به الحكومة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر مصر»، إنه يشعر بالفخر بمشاركته في مؤتمر الشباب السابق في دورته السابعة، مشيرا إلى أن هذه المؤتمرت تعطي فرصة كبيرة للتواصل بين القيادة السياسية والشباب وأيضا فرصة للتحاور بين صانعي القرار والشباب.

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة «حياة كريمة» أهم مشروع قامت به الحكومة المصرية مؤخرا، لأنه يمس الإنسان المصري البسيط مباشرة، لذلك رصدت الحكومة 1.3 مليار جنيه لمباردة حياة كريمة.

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 كان الهدف منها معرفة القرى الأكثر احتياجا للمياه والكهرباء والمنازل الآمنة وأيضا فرص العمل، مشيرا إلى أن مشاركة كل من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في المبادرة تسبب في نجاحها بشكل كبير وفي وقت قياسي وأظهرت نتائج مبهرة.