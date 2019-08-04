شكرا لقرائتكم خبر عن «حاسبات الإسكندرية» جاهزة لاستقبال الطلاب المحولين وفق ضوابط التنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة ستفتح باب التحويلات بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وفقًا للموعد الذي سيقرره مكتب التنسيق عن فتح باب التحويلات، مشيرا إلى أن الكلية الوليدة التي رفعت رصيد كليات الجامعة إلى 24 كلية جاهزة لاستقبال الطلاب المحولين إليها.

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وأشار إلى أنه سيجري قبول طلاب المجموعة العلمية (رياضة- علوم) من الراغبين في الالتحاق بالكلية الجديدة.

وأوضح أن الكلية ستقبل التحويلات من الكليات غير المناظرة بجامعة الإسكندرية، والمناظرة من الجامعات الأخرى في حدود النطاق الجغرافي لجامعة الإسكندرية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الكلية الجديدة الأولى من نوعها في الجامعات المصرية والمنطقة وسوف تكون إضافة مميزة للجامعة وتنافس كلية الهندسة في جذب الطلاب الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة في مجال الحاسبات وعلوم البيانات، من خلال دراسة 5 برامج متطورة وحديثة، ذات محتوى تعليمي مبتكر ومرتبطة بالخطط التنموية القومية وتستجيب لاحتياجات الصناعة وسوق العمل والمهن البازغة المطلوبة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وهذه البرامج هي برنامج الأمن السيبراني، وبرنامج تحليلات الأعمال، برنامج النظم الذكية، برنامج تحليلات الوسائط العلمية، برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية.