شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن مد تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلبة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة الثانية عشرة (12) من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن ذلك يأتي حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

ويهيب مكتب التنسيق بطلاب هذه المرحلة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل انتهاء الموعد المحدد.