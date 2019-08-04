شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إزالة 396 حالة تعد ضمن الموجة الـ13 لتعديات أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة «حق الشعب»، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية.

وأكد المحافظ، في بيان، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب، وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

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وقال المحافظ إنه تم اليوم إزالة 396 حالة بمساحة 20.023 متر بمدن ومراكز المحافظة على أملاك الدولة بمدينة شبين القناطر، مؤكدًا أن الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذلك واضعو اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون.

كما شدد المحافظ على مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.

يشار إلى أن منذ انطلاق الموجه تمت إزالة 2060 حالة تعد بمساحة 174760.75 أملاك دولة وإزالة 640 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 83296م2 بمراكز ومدن المحافظة.