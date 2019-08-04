شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يبحث أعمال التطوير والصيانة لمدينتي السلام 1 و2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأحد، الدكتور حسام رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بحضور الدكتورعبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة أعمال التطوير والصيانة المطلوبة لمشروع مدينتي السلام 1و2، وكيفية الارتقاء بالخدمات والمرافق لخدمة سكان السلام.

وفي اللقاء، أكد المحافظ على أهمية حل المشاكل المتعلقة بالكهرباء وتركيب عدادات كهرباء لسكان السلام، مشدداً على الاستفادة من المخازن الموجودة في تدعيم وصيانة المرافق والخدمات بالسلام 1 و2، مشيراً إلى أن من حق كل مواطن من سكان السلام أن يتمتع بكل المرافق والخدمات.

وناقش المحافظ ورئيس الهيئة مشاكل الكهرباء والصرف الصحي والطرق بمدينتي السلام 1و2 والاقتراحات المقدمة من القيادات التنفيذية للارتقاء بالخدمات والمرافق، وعرض ما تم عمله من إنجاز من خلال محافظة السويس بتوجيهات من المحافظ لخدمة المنطقة سواء رصف أو تركيب كابلات كهربائية أو تغطية عدد كبير من غرف التفتيش بالمدينتين.

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واستمع «صقر» و«رزق» من رؤساء الأحياء المشاكل التي يعاني منها سكان المدن السكنية بالسويس، التابعة لهيئة التعاونيات منها تعاونيات البحرالأحمر وسبيكو والسلام 2 ومساكن شل وحوض الدرس.

وأكد رئيس الهيئة على عقد لقاءات تنسيقية مع مجلس الإدارة هذه المدن لعرض المشاكل التي تم طرحها لاتخاذ القرارات لصالح سكان المدن وتم الاتفاق على تشكيل لجان من هيئة البناء والإسكان والأحياء والمديريات المعنية للقيام بجولات ميدانية لحصر المشاكل بمدن تعاونيات البحر الأحمر وسبيكو وحوض الدرس ومساكن شل وعمل تقرير بمتطلبات هذه المدن على الطبيعة.

وستبدأ لجان التقييم على الطبيعة اعتبارا من غدا الاثنين 2019/8/5 لوضع الخطة الزمنية للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.

حضر اللقاء كل من المهندس سيد تقي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة التعاونيات، وأحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العقارية بالهيئة والوفد المرافق من قيادات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الكهرباء والطرق والإسكان والصرف الصحي والتخطيط العمراني والأملاك والمكتب الفني ومركز المعلومات وممثلي الجمعيات الاتحادية التعاونية للبناء والإسكان ومدير مكتب فرع السويس للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.