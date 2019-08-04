شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطب البيطري في الشرقية يكشف تفاصيل ضبطيات فاسدة ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تفاصيل ضبطيات فاسدة ضخمة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة في مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى ضبط 2 طن دواجن مستوردة في بلبيس خلال أسبوع.

وقال «توفيق»، خلال لقائه ببرنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي صبحي الحفناوي، مساء الأحد، أنه بعد ضبط هذه الكميات الفاسدة جاء قرار النيابة العامة بإعدام هذه الكميات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إعدام هذه الكميات والتخلص منها والقبض على المسؤولين عنها.