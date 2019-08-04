شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 23 مليار جنيه تكلفة تحلية المياه.. وإنشاء 52 محطة لمعالجة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، حول خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه.

وقال إسماعيل، خلال لقاء تليفزيوني، إن «خطة ترشيد الاستهلاك وضعت بمشاركة وزارات الإسكان والري والبيئة والزراعة والصحة»، مشيرًا إلى أن زيادة طاقات محطات تحلية المياه، تعد المحور الأول لخطة الإسكان لترشيد المياه.

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وتابع مستشار وزير الإسكان للمرافق أن «إجمالي طاقة التحلية بمصر، لم يتعد 70 ألف متر مكعب مياه يوميًا»، لافتًا إلى أن طاقة التحلية ارتفعت إلى 440 ألف متر مكعب يوميا، فضلا عن البدء في تنفيذ 741 ألف محطة تحلية مياه، من المقرر دخولها الخدمة عام 2022.

وأوضح أن من المستهدف الحصول على 1.7 مليون متر مكعب مياه يوميا عبر عمليات التحلية عام 2022، مشيرًا إلى أن تكلفة عمليات التحلية تتعدى 23 مليار جنيه.

ولفت إلى أن المحور الثاني لخطة ترشيد استهلاك المياه يقوم على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، عبر إنشاء 52 محطة صرف صحي، حيث تم الانتهاء من 26 محطة، مشيرًا إلى أن المحور الثالث لخطة ترشيد الاستهلاك يعتمد على تقليل الفاقد بشبكات المياه، عبر خطط الإحلال والتجديد.