شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم السعيد يكشف مميزات المؤتمر الوطني السابع للشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث الدكتور عبدالمنعم السعيد، المفكر السياسي، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، عن المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية، إن «المؤتمر الوطني للشباب تناول كافة القضايا المتعلقة بمصر، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي»، مشيرًا إلى أن مؤتمرات الشباب أصبحت وسيلة للتواصل الدوري المباشر.
وحول حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موعد إجراء الانتخابات المحلية، قال السعيد إن «المحليات تلمس مصالح المواطنين والشباب بشكل مباشر»، مؤكدا أن الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة تنتج كوادر سياسية ناجحة.
واختتم: «آن الأوان لتعبئة الموارد المحلية بمختلف أشكالها، خاصة في ظل إقبالنا على دمج القطاع غير الرسمي بالرسمي».
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