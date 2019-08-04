شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تدشين أول كيان شبابي لفتح قنوات حوار دائم وبنّاء مع الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، لقاء موسعا مع عدد كبير من الشباب من أبناء المحافظة، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح حوار بناء ودائم مع الشباب، بحضور اللقاء: الدكتور عاصم، نائب المحافظ، والدكتور على مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف والمستشار الاقتصادي للمحافظة، وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وبحسب بيان، الأحد، اتسم الحضور من الشباب بالتنوع والتكامل، حيث ضم مجموعات من البرنامج الرئاسي، وبرلمان الشباب، وشباب الأحزاب، وشباب الجامعة، وشباب المجتمع المدني، وجمعيات تحيا مصر، ومن أجل مصر، وممثلين من الشباب ذوي الإعاقة، والوحدات المحلية بالمدن والقرى وغيرهم.

وافتتح محافظ بني سويف اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره وأن يتبوأ الوطن مكانته اللائقة بتاريخه وحضارته، مؤكدا على أن هذه الفترة تعد من الفترات الذهبية للشباب المصري والتي تشهد اهتماما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب وتبنيه لرؤية تكاملية في بناء الشخصية المصرية وفتح الآفاق والمجالات أمام الشباب نحو مشاركة حقيقية سياسيا واجتماعيا وتنمويا.

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ودار حوار بناء بين المحافظ والشباب، ظهر من خلاله حرص الجميع على أن تكون محافظة بني سويف الأولى في تفعيل توجيهات القيادة السياسية بأن يكون الشباب شريكاً فعلياً ورقما هاما مجالات في التنمية، حيث اقترح المحافظ عددا من الاقتراحات لكي يكون اللقاء مثمرا ذات نتائج على أرض الواقع؛ منها تدشين أول كيان ومنصة شبابية للحوار الدائم مع شباب المحافظة ليتم من خلاله وضع آليات التواصل الدائم، وخطوات تنفيذ المقترحات والحلول وخطة التنمية بالمحافظة بمشاركة فعلية من شباب المحافظة، مشددا على أن الكيان دون انتماءات لأي حزب أو جهة، وانتماؤه الوحيد للوطن، من خلال توفير مناخ يسوده التكامل والتعاون والابتكار والإبداع والحماس والطموح وحب الوطن.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على الأطر العامة والخطوط العريضة لهذا الكيان أو منصة الشباب، بداية من ضرورة إنشاء مقر دائما لهذا الكيان، وأن يحتوى على فرق عمل- تم أثناء اللقاء تشكيل ممثليها بالفعل- بالإضافة إلى الاتفاق على أهمية تنفيذ برنامج تدريب متكامل يتم صياغته بالشراكة مع المشروع القومي لتدريب الشباب وكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، على أن يتضمن البرنامج محاور تندرج تحت محددات رؤية مصر 2030 ومتطلبات دعم الشباب على كافة المستويات وتأهليهم سياسيا لتخريج كوادر شبابية للمحليات والمجالس النيابية، وإنشاء مركز للمقترحات المطروحة لدراستها ووضع آليات تنفيذها، وتفعيل دور الشباب في زيادة الوعي بما يتم من إنجازات ونقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

واستمع محافظ بني سويف لعدد من الموضوعات والملفات الهامة التي طرحها الشباب، خلال اللقاء، منها تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مجتمعيا والاستفادة من قدراتهم الخاصة في تحقيق التنمية، وتأهيل الشباب للعمل السياسي من خلال تنفيذ نماذج محاكاة على غرار النماذج التي نفذتها الرئاسة بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم اتجاه ربط الخريج بسوق العمل من خلال التدريب المهني لطلاب المدارس الفنية، وطلاب الكليات العملية التطبيقية، وأهمية تفعيل دور الشباب في رسم السياسيات وإعداد الخطط التنموية والرقابة ورصد مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية ووضع الحلول والمشاركة في تنفيذها.

ورحّب محافظ بني سويف بأن يكون الشباب شركاء في منظومة العمل التنفيذي في مجالات متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المتعثرة، والمشاركة في صياغة الحلول لكافة المعوقات، ورصد أوجه القصور في مستوى الخدمات والمساهمة في تلافيها من خلال حلول غير تقليدية وخارج الصندوق، مؤكدا على أن المحافظة غنية بكوادر متخصصين في كافة المجالات ستتم الاستفادة منهم في الدفع بالمشروعات التنموية والخدمية.