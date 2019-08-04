شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء البيطريين»: خطوات جادة لإنجاح مبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأفريقي الأول لتصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا والذي سيعقد في 16 أكتوبر المقبل، إن هناك اتصالات من جهات حكومية داخل مصر بدأت في التعاون لإنجاح مبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى ثلاثة أطراف وهم «الحكومي، والمنتج، والمصدر».

وأضاف «العبد»، خلال لقائه ببرنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي صبحي الحفناوي، مساء اليوم، الأحد، أنه يجب التسهيل في إجراءات التسجيل، سواء في وزارة الزراعة أو إدارة الصيدلة، مشيرا إلى أن هناك معوقات وعراقيل في إدارة الصيدلة الخاصة بتسجيل الأدوية البيطرية.

وأكد أن هذه العراقيل تُعطل الصناعة وتؤدي إلى هروب الاستثمارات وتخلق الكثير من المشاكل.