شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح لحومًا بأسعار مخفضة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد عن طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة وتوفير الخراف الحية للأضاحي بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة العامة والمصرية بمختلف مراكز المحافظة استعداد لعيد الأضحى المبارك.

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كما جرى- بحسب بيان الأحد- طرح كميات كبيرة بمنافذ جهاز الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع والسيارات المتنقلة التي يصل عددها 7 سيارات مجهزة تغطي جميع مراكز المحافظة.

وقال صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن هذه الكميات التي تم طرحها تأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير جميع السلع واللحوم أمام الموطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 20 % عن مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف السيد بأنه يتوافر حاليًا بمنافذ شركتي الجملة العامة والمصرية وسيارات جهاز الخدمة الوطنية لحوم طازجة ومبردة ومجمدة على النحو التالي لحم سوادني طازج 85 جنيه للكيلو الواحد، لحم برازيلي مجمد 65 جنيه للكيلو الواحدـ لحم ضآن طازج 95 جنيه للكيلو الواحد، فراخ مجمدة، 37 جنيه للكيلو الواحد.