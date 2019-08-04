شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الزراعية يوضح شروط الحصول على أرض للاستثمار الداجني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التنمية الزراعية والتعمير، شروط الحصول على أرض للاستثمار الداجني، قائلا إنه تم عمل خريطة استثمارية لوزارة الزراعة، فيما يخص هيئة التعمير والتنمية الزراعية في 13 منطقة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي صبحي الحفناوي، مساء الأحد، أنه تم حصر الأراضي المتاحة للاستثمار في هيئة التعمير لإتاحة الفرصة للمستثمر لتوفير الأراضي له بكافة تراخيصها ليتم استثمارها، مشيرا إلى أن أي مواطن مصري جاد يريد الاستثمار ولديه دراسة جدوى سيكون له الحق في الحصول على هذه الأراضي.