شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للدبلومات: انتظام العملية بدون أخطاء مطبعية أو فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية «صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي»، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، الأحد.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات قد حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات ولكنها لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها قيام طالبة بمحافظة الإسكندرية بواقعة غش إلكتروني وتم تحديد الطالبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة الغش.