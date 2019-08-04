شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع ربط العاصمة الإدارية الجديدة بـ«6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور رئيس شركة «بومباردييه» العالمية للنقل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة «بومباردييه» لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.

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كما يتضمن العقد أيضًا توطين صناعة المونوريل في مصر، خاصةً الجرارات والعربات، بما يمهد الطريق أمام الشراكة الكاملة بين مصر والشركة لصالح منظومة السكك الحديد، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.

وقد أكد الرئيس أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، في ظل اهتمام الدولة بتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، لاسيما أن المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولاً كبيراً في وسائل المواصلات، كما سيساهم بشكل كبير في ربط العاصمة الإدارية بسائر مناطق وأحياء القاهرة الكبرى.

كما اطلّع الرئيس، خلال الاجتماع، على مراحل التنفيذ المختلفة لمشروع المونوريل، مؤكداً ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة واتساقاً مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.