غداً .. صرف معاشات أغسطس المحولة على البريد والبنوك لعدد 3.37 مليون مواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الاثنين ، صرف معاشات شهر أغسطس وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 6.24 مليار جنيه ، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 4.34 ليصبح غداً أيضاً بدلاً من اليوم العاشر من شهر اغسطس نظرا لتزامن موعد الصرف مع اجازة عيد الاضحى المبارك . وشددت الوزارة على ضرورة انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى ، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف المعاشات بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيه .

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