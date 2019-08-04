شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. معرض "زوال" للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الأحد الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع، معرض الفنانة العراقية رنا سامى سلطان بعنوان "زوال" بالكلية فى الزمالك، بحضور الدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية للدراسالت العليا والبحوث، والدكتور أحمد حسنى، رئيس قسم الديكور السابق بالكلية، والدكتورة مروة يوسف، رئيس قسم النحت بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية، ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 10 أغسطس الحالى، ويتم تنظيم المعرض فى إطار نشر رسالة الكلية فى المجتمع، وزيادة الوعى الفنى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.

فكرة معرض الفنانة العراقية رنا سامى سلطان عن الزوال، وهو حتمية لا مفر منها، وترجمة الزوال بصريًا تتطلب وعى، والزوال ليس عدمًا، وليس سلبًا، بل هو واقع مُتحقق.



الدكتور أشرف رضا يتفقد معرض الفنانة العراقية رنا سامى سلطان

جدير بالذكر أن الفنانة العراقية رنا سامى سلطان خريجة كلية الفنون الجميلة بالعراق عام 1998، بتقدير جيد جدًا، حصلت على درجة الماجستير من كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 2015، والآن فى المرحلة النهائية بمناقشة رسالة الدكتوراه، وهى عضو بنقابة الفنانين العراقيين، وعضو بجمعية التشكيليين العراقيين، وشاركت فى العديد من المعارض، منها معرض "إيد واحدة" فى القاهرة خلال عام 2014.



افتتاح معرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



الدكتور أشرف رضا يتفقد معرض الفنانة العراقية رنا سامى سلطان



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك

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عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض زوال للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك