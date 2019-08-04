الأوقاف: خطة لتدريب 300 إمام وواعظة وإدارى بأكاديمية الدعاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن خطة لتدريب 300 إمام وواعظة وإدارى على دورات السوشيال ميديا والحاسب الآلى بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وستكون بداية الدورة الثالثة يوم السبت الموافق 21 / 9 / 2019، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
وكلفت الاوقاف كل مديرية (أ) ترشيح أفضل 10 من الأئمة والإداريين بعد اختبارهم فى الحاسب الآلى بالمديرية، وعلى كل مديرية (ب) ترشيح أفضل 5 من الأئمة والإداريين بعد اختبارهم فى الحاسب الآلى فى موعد أقصاه الخميس 28 / 8 /2019.
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