شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى يبحث جهود تطوير منظومة النقل وهيئة السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلط عدد ”الخليج 365” الورقى الصادر، غدًا الاثنين، الضوء على عددٍ من القضايا الهامة، فى مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة النقل وهيئة السكك الحديدية، وآخر تطورات مبادرة حياة كريمة حيث إن المرحلة الأولى للمبادرة تشمل 87 قرية فى 11 محافظة، وعدد من الملفات الأخرى المتعلقة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

•• وإلى أهم العناوين:

×× أول رحلة مصرية داخل «محطة لينينجراد النووية».. «الخليج 365» تزور وحدة الرصد الأشعاعى.. المحطة النووية تحتاج 20 وحدة للقياس والمتابعة.. والأجهزة مثبتة على قاعدة خرسانية مقاومة للزلازل

×× بعد فوزهم ببرونزية كأس العالم للشباب بإسبانيا.. تكريم أبطال منتخب شباب اليد فى «الخليج 365».. المدير الفنى: سعيد بتكريم الرئيس فى مؤتمر الشباب وشكراً لـ«الخليج 365» على المساندة والمتابعة لحظة بلحظة منذ اليوم الأول فى المونديال

×× السيسى يبحث جهود تطوير منظومة النقل وهيئة السكك الحديدية.. الرئيس يوجه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر وتحسين الخدمة.. ويشهد التعاون المشترك مع «بومباردييه» العالمية فى مشروعات قطار العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر

×× عجوز مصرى يصنع المجد فى بحار روسيا.. عبد الملك تماوى أيقونة مسابقة الصيد الدولية.. و«روس أتوم » العالمية تكرمه كأفضل شخصية قيادية

×× نتيجة امتحانات الفرصة الثانية لـ«أولى ثانوى» خلال أيام.. انتهاء تسجيل رغبات «المرحلة الثانية » من تنسيق الجامعات

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×× «حياة كريمة» مبادرة رئاسية فى كل الاتجاهات.. المرحلة الأولى تشمل 87 قرية فى 11 محافظة.. و 933 شابًا منتشرون فى المحافظات للرصد الميدانى.. مليار و 700 مليون جنيه لتحويل 1000 كيلو متر من خطوط هوائية لكابلات أرضية.. ومسح لاكتشاف الأولى بالرعاية

×× جراحات لأول مرة فى مستشفيات بورسعيد ضمن «التأمين الصحى الجديد».. عمليات إصلاح حول و 4 لزراعة القرنية والقوقعة.. ومدير المشروع: زيادة وحدات استقبال المنتفعين لـ22 وحدة

××خبيران فى جراحة العظام والوجه والفكين بمستشفى الحلمية والمعادى العسكرى

×× مصر: اتفاق «وثيقة الإعلان الدستورى» فى السودان خطوة مهمة على الطريق الصحيح

×× انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10%.. أحمد كمالى: تركيز برامج الحماية الاجتماعية على محافظات الصعيد أدى إلى انخفاض معدلات الفقر

×× ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الأمريكى المشترك «تحية النسر – استجابة النسر 2019»





×× «الفنية العسكرية» تختتم المؤتمر الدولى الرابع لبحوث وابتكارات الطلبة.. إعلان نتيجة المسابقة الدولية الرابعة جائزة الفريق إبراهيم سليم لابتكار الأنظمة غير المأهولة