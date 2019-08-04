شكرا لقرائتكم خبر عن عالمة مصريات: الفراغ الغامض داخل الهرم الأكبر "ربما يكون غرفة دفن خفية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن عالم مصريات خلص إلى أن هرم الجيزة الأكبر قد يحتوى على غرفة دفن فخمة بداخله لفرعون.

وأوضحت الصحيفة أن علماء الآثار ظلوا لسنوات في حيرة حيال الهرم البالغ طوله 460 قدمًا ، لكنهم الآن على وشك حل اللغز بفضل أحدث التقنيات.

ويُعتقد أن خوفو ، الذي يُعتقد أنه حكم خلال القرن السادس والعشرين قبل الميلاد من عام 2589 قبل الميلاد إلى 2566 قبل الميلاد ، قد بنى الهرم كمقبرة له وللملكة.

والآن باستخدام أحدث تقنيات المسح الضوئى ، تم اكتشاف مساحة فارغة بطول 100 قدم على الأقل.

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وأعربت بيتاني هيوز ، عالمة المصريات والمذيعة التلفزيونية ، التي تتحدث عن الاكتشاف فى برنامجها الجديد على القناة البريطانية 5 والذى يسلط الضوء على أعظم كنوز مصر ، أنها تعرف ما قد يحتوى عليه الهرم.

وقالت هيوز لموقع ديلي ستار أونلاين: "لا يزال يتعين إجراء مزيد من التحقيق لاستكشاف ما هو المقصود في هذه الغرفة ولماذا تم إنشاؤها وما هى محتوياتها. وأوضحت أنه ليس من المستحيل أن يصبح هذا مكانًا آخر للدفن.

وأضافت: "ربما حتى مساحة دفن مخفية داخل الهرم. لهذا التاريخ دائما ديناميكيا ومثير للغاية - هناك دائمًا إمكانيات جديدة في انتظار اكتشافها واستكشافها."