شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يستقبل وزيرى خارجية مصر والأردن بقصر السلام فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شدد رئيس الجمهورية العراقى الدكتور برهم صالح ، على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الأشقاء في المجالات كافة لاسيما ما يتعلق بتطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الرئيس العراقى خلال استقباله، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، وزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، أن العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه وفقاً لسياسة الانفتاح على عمقه العربي وجواره الإسلامي التي نحرص على ترسيخها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا والأحداث الراهنة، مشيراً إلى أهمية تطوير أسس العمل العربي المشترك لتحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي لشعوبنا.

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وأشاد الرئيس العراقى بعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد ، وهو الأمر الذي يجسد الرغبة والسعي بأن يكون بلدنا ساحة لتلاقي الأشقاء والأصدقاء، وتبادل المصالح المشتركة بما يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات قمة قادة الدول الثلاث، التي عُقدت في شهر مارس الماضي بالقاهرة.

بدورهما جدد الوزيران رغبة بلديهما بتطوير آليات التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ووقوفهما إلى جانب الشعب العراقي في تحقيق آماله في العيش بسلام وأمان وتطور دائم.

وجرى، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية العراق محمد علي الحكيم، مناقشة سبل تعزيز العلاقات العربيّة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.