شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: فتح تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يفتح مكتب التنسيق، الباب أمام تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان نتيجتها للطلاب.

وأضافت المصادر، أن تحويلات تقليل الاغتراب لا تعنى إعادة تنسيق رغبات الطلاب، وإنما يتم العمل بها بواقع 10 % من المقبولين بالكليات للم شمل الأسرة المصرية، ويحاسب الطالب فيها بناء على الإدارة التعليمية التى حصل على الثانوية العامة منها وليس محل سكنه.

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وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى، واستمرت حتى الساعة السابعة من مساء أمس الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.