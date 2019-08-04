وزير الأوقاف: العلاقة المتينة بين الأزهر والكنيسة نموذج يحتذى به في التسامح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفي:
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العلاقة بين الأزهر الشريف والكنيسة علاقة قوية ومتميزة، وتمثل نموذجا يحتذى به في تسامح الأديان وإعلاء المصلحة الوطنية وقيم الانتماء الوطني.
جاء ذلك في تصريح لوزير الأوقاف عقب مشاركته اليوم الأحد، في استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف السيد محمود الشريف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب الشيخ عبد الهادي القصبي.
وقال وزير الأوقاف إن اللقاء كعادته كان وطنيًا بامتياز، وناقش العديد من القضايا الفكرية والمجتمعية العامة، مشيدا بالعلاقة المتينة بين الأزهر والكنيسة.
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