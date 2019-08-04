مدبولي يشهد توقيع بروتوكول منظومة النظافة الجديدة.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأثنين، توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بين وزارة النقل وشركة بومبارديه. كما يشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة، وذلك بمقر المجلس.

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