"مافيش DVR".. مفاجأة في السطو المسلح على "بنزينة الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في حادث السطو المسلح على محطة وقود بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استولوا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة "DVR" عقب تنفيذ جريمتهم لوضع العراقيل أمام رجال الشرطة والحيلولة دون كشف هويتهم بسهولة إضافة إلى استخدامهم سيارة ملاكي ماركة "لانونس" مُبلغ بسرقتها بقسم أبو النمرس ملك طبيب بمستشفى الهرم.

حسب التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام، نفذ المتهمون الحادث فجرا مستغلين انخفاض حركة المارة وقائدي السيارات على المحطة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع سطو مسلح على إحدى محطات الوقود.

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انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم إلى محل البلاغ، وتبين أن مسلحين نفذوا حادث السطو على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل.

تتبع خط سير الجناة من خلال كاميرات المراقبة أشار إلى هروب السيارة عبر طريق المريوطية، ومنه إلى مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي وبمشاركة فرقتي الغرب والجنوب؛ وأمكن تحديد هوية 6 متهمين.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم تمكنت مأموريات قادها المقدم محمد علي وكيل فرقة الهرم والرائد هاني عجلان والنقيبين حسام عبد المنصف ومصطفى لاشين، معاونو مباحث الهرم، من ضبط المتهمين، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وتم إعادته "350 ألف جنيه" وضبط الأسلحة المستخدمة.

المتهمون تقاسموا الأدوار ما بين 3 متهمين أساسيين مدججين بأسلحة نارية للسطو على المكتب الذي يحوي الخزينة والحصول على المال، والباقيين للمراقبة وتأمين عملية الهروب عبر طريق المريوطية.