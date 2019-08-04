محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة المقطم، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب ابنته حتى الموت بمنطقة الأسمرات.
تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا بوجود طفلة متوفاة 7 سنوات، داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث وعثروا على جثة طفلة بها آثار ضرب وكدمات.
وتبين من تحريات رجال مباحث قسم شرطة المقطم، أن والد الطفلة تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، فتم ضبطه وإحالته للنيابة.
ونفى المتهم في التحقيقات قصده قتل ابنته، قائلًا إنه ضربها بغرض تأديبها.
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها دفنها.
استدعت النيابة والدة الطفلة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس عامل ضرب طفلته حتى الموت في المقطم.. والمتهم: "كنت بأدبها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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