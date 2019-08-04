مصر | كواليس السطو المسلح على محطة بنزين في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس السطو المسلح على محطة بنزين في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة السطو المسلح على محطة بنزين توتال بمنطقة كفر الجبل، وتبين أن منفذي السرقة 6 أشخاص قسموا نفسهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى 3 أشخاص نفذوا عملية السطو المسلح على محطة البنزين، والـ 3 الآخرين تولوا عملية مراقبة الطريق وتسهيل عملية الهروب.

وأضاف أن المتهمين تمكنت قوات أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على 3 منهم بمنطقة الهرم، وتم ضبط متهم بنطاق مركز أبو النمرس،، وآخر بمنطقة سقارة، بنطاق مركز البدرشين، فيما تم ضبط آخر بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع أمن الفيوم.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 إلى أن المتهمين سرقوا جهاز الـ" دي في أر"، بعد تنفيذ عملية السطو المسلح وسرقة محطة البنزين، لصعوبة الوصول إليهم مشيرًا إلى أن السيارة المستخدمة في السرقة ملاكي لانوس، ملك طبيب بمستشفي الهرم، ومحرر محضر بسرقتها بقسم شرطة أبو النمرس.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على محطة بنزين توتال بمنطقة كفر الجبل، والقبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

Advertisements

وقام مجهولون بالسطو المسلح على محطة بنزين توتال، بمنطقة كفر الجبل، بنطاق قسم شرطة الهرم وسرقة 350 ألف جنيه، وفروا هاربين إلى طريق المريوطية، نطاق مركز شرطة أبو النمرس.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة الهرم، مفاده بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محطة بنزين توتال وسرقة مبلغ 350 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وبفحص كاميرات المراقبة تبين هروب المتهمين إلى طريق المريوطية، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، وبتتبع خط سير هروب المتهمين توصل العقيد أحمد نجم لهوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة ضباط فرقة جنوب الجيزة، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.